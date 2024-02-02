В сером костюме и стильной рубашке: новый выход Елены Зеленской в Берлине

Елена Зеленская в рамках своего визита в Берлин приняла участие в Украинско-немецкой конференции по психическому здоровью, психосоциальной поддержке и реабилитации. На мероприятии представили результаты мирового исследования, которое провели в 11 странах мира к прошлогоднему Саммиту первых леди и джентльменов.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Как мы и надеялись, это большое качественное исследование начинает жить отдельной жизнью, чтобы приносить пользу не только нам, но и другим заинтересованным в благополучии своих граждан странам. Украина ускоренно преодолевает путь к системе психологической помощи — вынуждена, через враждебное вторжение. Начав с изучения чужого опыта, теперь мы уже можем делиться своим", – отметила первая леди Украины.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская вместе с первой леди Германии Эльке Бюденбендером в формате интервью поговорили о психологических вызовах, которые ставит перед людьми враждебное вторжение.

"Программа ментального здоровья нацелена на то, чтобы поддерживать нашу стойкость. На самом адреналине тяжело держаться долго. Мы должны изменить наше "топливо". Пусть им будет глубокое понимание себя и других, доверие и уверенность: решение всегда есть", – добавила Елена.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На конференции Зеленская предстала в стильной белой рубашке, деловом сером костюме, состоявшем из жакета и брюк-клеш, и черных кожаных туфлях на шпильках.

Елена Зеленская / Фото: Getty Images

Первая леди сделала идеально ровную укладку с боковым пробором, нежный макияж и завершила лук серебряными серьгами.

Напомним, ранее на встрече с немецкой коллегой Елена Зеленская продемонстрировала деловой образ в черном костюме с жакетом с запахом и с интересной аппликацией на груди.

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