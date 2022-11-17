В сером костюме и с бокалом: король Чарльз III на приеме в Букингемском дворце

Спустя два дня после своего 74-летия, в день, когда был опубликован новый портрет монарха, король посетил прием в Виндзорском, а потом и в Букингемском дворце, который был организован в честь его вступления в должность.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Король Чарльз III оказал честь, раздав медали в знак признания образцовой службы Великобритании, отметив, что он впервые провел особую церемонию с тех пор, как стал королем в сентябре, после смерти своей матери, королевы Елизаветы II.

Король был одет в светло-серый костюм, белую рубашку и галстук. Монарха запечатлели с бокалом какого-то напитка в руках. Королева-консорт Камилла не сопровождала супруга на этом мероприятии, видимо, была занята выполнением каких-то других королевских обязанностей.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

На прошлой неделе королевская чета попала в неприятную ситуацию, когда они посещали Йоркшир: какой-то неизвестный парень бросил в монарха несколько яиц. К счастью, ни одно из них не попало в монарха, и Чарльз, как ни в чем не бывало, продолжил свою работу.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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