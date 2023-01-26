В сером костюме и с жемчужной брошью: Елена Зеленская встретилась со студентами

Елена Зеленская встретилась со студентами-архитекторами и представителями профессионального сообщества. Они побеседовали на тему будущих украинских городов. В частности, обсудили комфорт и безбарьерность для жителей. Кроме того, первая леди рассказала об Альбоме безбарьерных решений – это практическое руководство, которое рекомендует и на примерах демонстрирует, как городская среда может быть дружественной к разным пользователям.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Представьте человека на колесном кресле, который живет на последнем этаже обычной пятиэтажки. Раздается воздушная тревога. Через несколько минут слышен первый взрыв. Как думаете, может ли этот человек быстро добраться до укрытия? Маломобильные группы населения сейчас рискуют жизнью больше других. Даже путь к спасению для них опасен. Эта война показала нам, насколько безбарьерность – не формальность. Это вопрос выживания", — отметила Зеленская.

Она добавила, что первый раздел Альбома был презентован еще в конце 2021 года, а после полномасштабного вторжения России в Украину его адаптировали к условиям военного времени. Три новых раздела пособия, посвященные уличной инфраструктуре, общественному пространству, общественным зданиям и сооружениям, тоже учитывают новые реалии.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На встрече первая Елена появилась в деловом образе. На ней была белая трикотажная водолазка и серый костюм, состоявший из удлиненного жакета и брюк клеш. К карману на жакете первая леди прикрепила элегантную брошь с жемчугом.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Аккуратная укладка, нежный макияж и лаконичные золотые серьги-гвоздики завершили аутфит Зеленской.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, вчера президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 45 лет. Жена поздравила его красивым совместным снимком.

Елена и Владимир Зеленские / Фото: Instagram Елены Зеленской

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