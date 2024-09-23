В сером костюме и с французским маникюром: королева София посетила рабочее мероприяти в Португалии

На днях она возглавила официальную инаугурацию Международного конгресса по нейродегенеративным заболеваниям. На мероприятии королева появилась в светло-сером жакете в клетку, в тон которому подобрала рубашку с цветочной вышивкой на желтом воротнике. У Софии на шее традиционно было несколько украшений, а в ушах золотые серьги с камнями.

У королевы на груди была пришпилена брошка в виде зеленой ветки, сделала свою фирменную прическу и легкий дневной макияж, а также французский маникюр.

Королева София / Фото: Getty Images

В прошлый свой выход София посетила Фонд Шампалимо в Лиссабоне, где появилась в розовом жакете с цветочной аппликацией, черных брюках, а в руках держала небольшую черную сумку. Королевская особа продолжает активно работать в то время, как ее супруг – экс-король Хуан Карлос I уже давно не исполняет королевские обязанности.

Королева София / Фото: Getty Images

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