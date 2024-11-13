В сером костюме и с фруктовой брошью: Елена Зеленская выступила на саммите

Елена Зеленская приняла участие в Европейском региональном саммите школьного питания, который Украина принимает впервые в качестве участника международной Коалиции школьного питания. В нем также приняло участие более 500 участников из разных уголков мира.

Первая леди выступила там с докладом, в котором рассказала с чего и как начиналась реформа школьного питания. Фотографии с мероприятия она опубликовала на своей странице в Instagram.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Когда-то нам помог мировой опыт. И теперь мы рады поделиться своим – как давать лучшее детям в самых тяжелых условиях. Потому что школьный обед – это больше чем еда. Это основа будущего целых поколений", – отметила супруга президента.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там Зеленская предстала в сером костюме, состоявшем из удлиненного жакета и широких брюк со стрелками, и белом топе. Наряд она дополнила черными лоферами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

К лацкану жакета первая леди прикрепила интересную брошь в виде золотистого фрукта.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Свой деловой лук Елена завершила аккуратной укладкой с боковым пробором, нежным макияжем и золотыми серьгами-пусетами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская на восьмом Украинском женском конгрессе в Киеве предстала в белой рубашке и темно-синем костюме-тройке.

Читайте также:

Красивые образы Елены Зеленской (17 фото)