В сером костюме и с хорошим настроением: король Чарльз впервые после отпуска появился на мероприятии
Король Чарльз III появился на первом публичном мероприятии после летнего отпуска в Балморале.
Монарх прибыл на экскурсию в ораторий Святого Филиппа Нери после канонизации кардинала Джона Генри Ньюмана в Бирмингеме.
Чарльз выглядел отдохнувшим, был одет в элегантный светло-серый классический костюм в крупную клетку, светлую рубашку и бордовый галстук в принт, а в его нагрудном кармане традиционно был платок.
Король был обут в лаковые туфли оксфорды, у него на мизинце был золотой перстень-печатка, а на лацкане пиджака пришпилен маленький цветок.
Королева Камилла не составила мужу сегодня компанию, а вчера, напомним, она посещала штаб-квартиру благотворительной организации ShelterBox, где встретилась с сотрудниками и волонтерами.