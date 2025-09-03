ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
27
Время на прочтение
1 мин

В сером костюме и с хорошим настроением: король Чарльз впервые после отпуска появился на мероприятии

Король Чарльз III появился на первом публичном мероприятии после летнего отпуска в Балморале.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз

Король Чарльз / © Associated Press

Монарх прибыл на экскурсию в ораторий Святого Филиппа Нери после канонизации кардинала Джона Генри Ньюмана в Бирмингеме.

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Чарльз выглядел отдохнувшим, был одет в элегантный светло-серый классический костюм в крупную клетку, светлую рубашку и бордовый галстук в принт, а в его нагрудном кармане традиционно был платок.

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Король был обут в лаковые туфли оксфорды, у него на мизинце был золотой перстень-печатка, а на лацкане пиджака пришпилен маленький цветок.

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Королева Камилла не составила мужу сегодня компанию, а вчера, напомним, она посещала штаб-квартиру благотворительной организации ShelterBox, где встретилась с сотрудниками и волонтерами.

Дата публикации
Количество просмотров
27
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie