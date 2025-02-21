В сером костюме и с клатчем с британским флагом: герцогиня Биргитта на приеме во дворце

Герцогиня Глостерская Биргитта посетила прием в Букингемском дворце.
78-летняя герцогиня присоединилась к королю Чарльза и королеве Камилле, а также принцессе Анне на мероприятии в честь выдающихся личностей и организаций, вносящих вклад в гуманитарную деятельность по всему миру, в Букингемском дворце в Лондоне.
Героцгиня Биргитта была в сером юбочном костюме, состоявшем из короткого жакета и юбки длины ниже колен, дополнив образ высокими замшевыми сапогами на каблуках и с клатчем с британским флагом.
У Биргитты была укладка и макияж, серьги-висюльки в ушах и жемчужное колье на шее. Вместе с ней на мероприятии присутствовал и ее супруг Ричард, герцог Глостерский.
Ранее мы показывали, как Биргитта затмила даже королеву Камиллу на одном из публичных мероприятий.
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