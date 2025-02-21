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В сером костюме и с клатчем с британским флагом: герцогиня Биргитта на приеме во дворце

В сером костюме и с клатчем с британским флагом: герцогиня Биргитта на приеме во дворце

Герцогиня Глостерская Биргитта / Фото: Getty Images

Герцогиня Глостерская Биргитта посетила прием в Букингемском дворце.

78-летняя герцогиня присоединилась к королю Чарльза и королеве Камилле, а также принцессе Анне на мероприятии в честь выдающихся личностей и организаций, вносящих вклад в гуманитарную деятельность по всему миру, в Букингемском дворце в Лондоне.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images
Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images
Принцесса Анна и Майлин Класс / © Getty Images
Принцесса Анна и Майлин Класс / Фото: Getty Images

Героцгиня Биргитта была в сером юбочном костюме, состоявшем из короткого жакета и юбки длины ниже колен, дополнив образ высокими замшевыми сапогами на каблуках и с клатчем с британским флагом.

Герцогиня Глостерская Биргитта / © Getty Images
Герцогиня Глостерская Биргитта / Фото: Getty Images

У Биргитты была укладка и макияж, серьги-висюльки в ушах и жемчужное колье на шее. Вместе с ней на мероприятии присутствовал и ее супруг Ричард, герцог Глостерский.

Ранее мы показывали, как Биргитта затмила даже королеву Камиллу на одном из публичных мероприятий.

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