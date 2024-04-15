В сером костюме и с красивой брошью: Елена Зеленская встретилась с премьер-министром Дании

Первая леди Украины приехала в Копенгаген, где обсудила с Метте Фредериксен данско-украинские гуманитарные проекты.

Елена Зеленская в рамках своего рабочего визита в Данию встретилась с премьер-министром страны Метте Фредериксен. Она поблагодарила политика за мощную и непоколебимую поддержку, которую Дания оказывает Украине.

""Чтобы защитить себя, мы должны защитить Украину, потому что Украина — это Европа", — сказала Метте Фредериксен, премьер-министр Дании, на февральской Мюнхенской конференции безопасности. И уже в конце февраля она приехала во Львов, чтобы подписать с Президентом Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности", – рассказала первая леди Украины.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская появилась на встрече в деловом образе. На ней был серый брючный костюм, светлая рубашка и черные туфли.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена сделала красивую укладку с локонами и макияж в нежных оттенках. К жакету она прикрепила красивую золотую брошь, а в ушах были золотые серьги-пусеты.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская посетила Ровенщину в белой блузке и деловом черном костюме, состоявшем из прямых брюк и приталенного жакета с воротником и лацканами интересного кроя.

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