ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
18
Время на прочтение
1 мин

В сером костюме и с новой красивой прической: деловой образ Елены Зеленской

Первая леди Украины с мужем-президентом посетили центр, где защитники, потерявшие зрение, проходят реабилитацию и адаптацию.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Владимир и Елена Зеленские

Владимир и Елена Зеленские / © Instagram Елены Зеленской

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская встретились в Киеве с защитниками, которые потеряли зрение и сейчас они проходят реабилитацию и адаптацию в центре обучения ориентированию в пространстве и мобильности Trinity Hub. Фотографии и видео оттуда президентская чета опубликовала в совместном посте в Instagram.

Владимир и Елена Зеленские / © Instagram Елены Зеленской

Владимир и Елена Зеленские / © Instagram Елены Зеленской

Зеленские пообщалось с ветеранами с нарушением и потерей зрения, которые прошли обучение и реабилитацию в центре. Президент вручил им сертификаты о завершении курса адаптации.

Там Елена Зеленская появилась в деловом сером костюме, который состоял из двубортного жакета и брюк свободного кроя со стрелками, и в светло-бежевой рубашке.

Владимир и Елена Зеленские / © Instagram Елены Зеленской

Владимир и Елена Зеленские / © Instagram Елены Зеленской

Аутфит первая леди дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках. У нее был нежный макияж и лаконичные серьги в ушах.

Владимир и Елена Зеленские / © Instagram Елены Зеленской

Владимир и Елена Зеленские / © Instagram Елены Зеленской

А еще Елена продемонстрировала новую красивую прическу с боковым пробором: волосы у нее были уложены в локоны, а боковые пряди закреплены сзади. Первой леди очень идет такая прическа.

Владимир и Елена Зеленские / © Instagram Елены Зеленской

Владимир и Елена Зеленские / © Instagram Елены Зеленской

Владимир Зеленский был одет в черный поло-лонгслив, черные штаны и черные кроссовки.

Напомним, Елена Зеленская в черном пальто и с шелковым платком с принтом появилась на открытии памятника королеве Эллис в Осло.

Дата публикации
Количество просмотров
18
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie