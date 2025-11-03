В сером костюме и с новой красивой прической: деловой образ Елены Зеленской

Владимир и Елена Зеленские / © Instagram Елены Зеленской

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская встретились в Киеве с защитниками, которые потеряли зрение и сейчас они проходят реабилитацию и адаптацию в центре обучения ориентированию в пространстве и мобильности Trinity Hub. Фотографии и видео оттуда президентская чета опубликовала в совместном посте в Instagram.

Владимир и Елена Зеленские / © Instagram Елены Зеленской

Зеленские пообщалось с ветеранами с нарушением и потерей зрения, которые прошли обучение и реабилитацию в центре. Президент вручил им сертификаты о завершении курса адаптации.

Там Елена Зеленская появилась в деловом сером костюме, который состоял из двубортного жакета и брюк свободного кроя со стрелками, и в светло-бежевой рубашке.

Реклама

Владимир и Елена Зеленские / © Instagram Елены Зеленской

Аутфит первая леди дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках. У нее был нежный макияж и лаконичные серьги в ушах.

Владимир и Елена Зеленские / © Instagram Елены Зеленской

А еще Елена продемонстрировала новую красивую прическу с боковым пробором: волосы у нее были уложены в локоны, а боковые пряди закреплены сзади. Первой леди очень идет такая прическа.

Владимир и Елена Зеленские / © Instagram Елены Зеленской

Владимир Зеленский был одет в черный поло-лонгслив, черные штаны и черные кроссовки.

Напомним, Елена Зеленская в черном пальто и с шелковым платком с принтом появилась на открытии памятника королеве Эллис в Осло.