В сером костюме и с новой красивой прической: деловой образ Елены Зеленской
Первая леди Украины с мужем-президентом посетили центр, где защитники, потерявшие зрение, проходят реабилитацию и адаптацию.
Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская встретились в Киеве с защитниками, которые потеряли зрение и сейчас они проходят реабилитацию и адаптацию в центре обучения ориентированию в пространстве и мобильности Trinity Hub. Фотографии и видео оттуда президентская чета опубликовала в совместном посте в Instagram.
Зеленские пообщалось с ветеранами с нарушением и потерей зрения, которые прошли обучение и реабилитацию в центре. Президент вручил им сертификаты о завершении курса адаптации.
Там Елена Зеленская появилась в деловом сером костюме, который состоял из двубортного жакета и брюк свободного кроя со стрелками, и в светло-бежевой рубашке.
Аутфит первая леди дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках. У нее был нежный макияж и лаконичные серьги в ушах.
А еще Елена продемонстрировала новую красивую прическу с боковым пробором: волосы у нее были уложены в локоны, а боковые пряди закреплены сзади. Первой леди очень идет такая прическа.
Владимир Зеленский был одет в черный поло-лонгслив, черные штаны и черные кроссовки.
