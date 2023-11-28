В сером костюме и с платком-паше: деловой образ Елены Зеленской

Елена Зеленская приняла участие в запуске кампании "Сделай шаг. Чуткость побеждает насилие", который приурочен к международной акции "16 дней активизма против насилия" (длится ежегодно с 25 ноября по 10 декабря).

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Главная идея в том, что с насилием помогают бороться даже маленькие шаги. Неравнодушие спасет чью-то жизнь, если не молчать, не отвлекаться.

Говорить о насилии относительно себя или относительно близких не стыдно – это ответственно. Бороться с домашним агрессором – то же, что бороться с напавшим на твою страну, твой дом", – отметила первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская предстала там в сером деловом костюме, состоявшем из жакета и брюк-палаццо со стрелками, и светло-серой рубашке. Обута она была в черные ботильоны на устойчивых каблуках.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена сделала укладку с боковым пробором, нежный макияж и завершила аутфит серьгами-кольцами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в костюме-двойке и лаконичных серьгах выступила на Украинском женском конгрессе.

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