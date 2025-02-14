В сером костюме и с подвеской на шее: Брижит Макрон прибыла на церемонию вручения премии

Брижит Макрон в сопровождении своего супруга-президента Эммануэля Макрона прибыла на церемонию вручения премии Илана Халими в Елисейском президентском дворце в Париже. Премия названа в честь молодого француза марокканско-еврейского происхождения Илана Халими, которого похитили, пытали и убили 13 февраля 2006 года. Ею награждают за преданность в борьбе с расизмом, антисемитскими предубеждениями и стереотипами.

Первая леди выбрала для своего появления сдержанный монохромный образ. На ней был брючный серый костюм и серый джемпер.

Эммануэль и Брижит Макроны / Фото: Getty Images

Лук Брижит дополнила объемным париком, макияжем смоки-айс, французским маникюром, кольцом с камнями и серебряной цепочкой с подвеской.

Напомним, Брижит Макрон в верблюжьем пальто и в объятиях мужа появилась на мероприятии вблизи Парижа.

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