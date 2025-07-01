- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 1168
- Время на прочтение
- 1 мин
В сером костюме и с цветком на лацкане: король Чарльз на торжественном мероприятии в Эдинбурге
Король Чарльз прибыл с королевой Камиллой в Шотландию.
Их Величества посещают Шотландию с членами королевской семьи в рамках Королевской недели до пятницы, 4 июля.
Сегодня монарх осматривал Королевскую роту лучников во время церемонии передачи ключей в садах дворца Холирудхаус.
Чарльз III появился на публике в светло-сером костюме в крупную клетку, белой рубашке и полосатом зелено-красном галстуке. В нагрудном кармане его пиджака был цветастый платок, также чуть выше был прикреплен фиолетовый цветок. Обут монарх был в бордовые, идеально начищенные туфли.
Королева Камилла на мероприятии с Чарльзом замечена не была. Напомним, на прошлой неделе король и королева провели прием в честь 25-летия Королевской школы рисования в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне.