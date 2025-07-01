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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В сером костюме и с цветком на лацкане: король Чарльз на торжественном мероприятии в Эдинбурге

Король Чарльз прибыл с королевой Камиллой в Шотландию.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз

Король Чарльз / © Getty Images

Их Величества посещают Шотландию с членами королевской семьи в рамках Королевской недели до пятницы, 4 июля.

Сегодня монарх осматривал Королевскую роту лучников во время церемонии передачи ключей в садах дворца Холирудхаус.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Чарльз III появился на публике в светло-сером костюме в крупную клетку, белой рубашке и полосатом зелено-красном галстуке. В нагрудном кармане его пиджака был цветастый платок, также чуть выше был прикреплен фиолетовый цветок. Обут монарх был в бордовые, идеально начищенные туфли.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла на мероприятии с Чарльзом замечена не была. Напомним, на прошлой неделе король и королева провели прием в честь 25-летия Королевской школы рисования в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне.

Король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз / © Getty Images

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