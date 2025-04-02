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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В сером костюме и сапогах цвета марсала: королева Мэри и ее муж на встрече с мэром Парижа

Король Фредерик X и королева Мэри провели еще одну деловую встречу во время своего визита в Париж.

Автор публикации
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мэри и король Фредерик X

Королева Мэри и король Фредерик X / © Associated Press

Их королевские Высочества встретились с мэром Парижа — Анн Идальго. Она первая женщина на посту мэра Парижа за всю историю города.

Госпожа мэр была одета в клетчатый светлый костюм и пальто, а обута в замшевые остроносые ботинки на каблуках. Королева Мэри тоже выбрала костюм для нового выхода, надев жакет с воротником-стойкой и поясом на талии и бриджи, а обута была в высокие замшевые сапоги на каблуках цвета марсала.

Король Фредерик X и королева Мэри / © Associated Press

Король Фредерик X и королева Мэри / © Associated Press

Король Фредерик X и королева Мэри с мэром Парижа - Анн Идальго / © Associated Press

Король Фредерик X и королева Мэри с мэром Парижа - Анн Идальго / © Associated Press

В руках у королевы была сумка от Chanel, а на груди пришпилена брошь из цветных камней. Ее Величество собрала волосы в низкий хвост и сделала выразительный макияж, а также надела серьги-кольца.

Король Фредерик X и королева Мэри с мэром Парижа - Анн Идальго / © Associated Press

Король Фредерик X и королева Мэри с мэром Парижа - Анн Идальго / © Associated Press

Днем ранее королева Мэри продемонстрировала в Париже другой образ в брючном костюме, посетив Франко-датский экономический форум во Дворце Броньяр.

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