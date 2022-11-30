В сером костюме и туфлях-лодочках: Елена Зеленская на приеме у королевы Камиллы

Первая леди Елена Зеленская уехала с визитом в Великобританию и уже успела посетить там несколько важных мероприятий.

Первым делом Елена Зеленская встретилась с женой премьер-министра Британии Риши Сунака - Акшатой Мурти. Встреча прошла на Даунинг-стрит.

Елена Зеленская и Акшата Мурти / Фото: Getty Images

Также первая леди посетила открытие выставки о военных преступлениях России в Portcullis House в Лондоне.

Она произнесла там речь, и, судя по фото, эмоции нахлынули на нее во время этого мероприятия.

Елена Зеленская / Фото: Getty Images

Елена Зеленская / Фото: Getty Images

Елена Зеленская / Фото: Getty Images

Вчерашний вечер Зеленская провела в компании королевы Камиллы. Супруга короля Чарльза III устроила в Букингемском дворце прием, посвященный повышению осведомленности о насилии в отношении женщин и девочек в рамках 16-дневной кампании ООН против гендерного насилия. Его посетили и другие монаршие особы европейских королевских домов.

Королева Камилла на приеме в Букингемском дворце / Фото: Associated Press

Первая леди Украины прибыла на мероприятие в том же аутфите, в котором посещала выставку. На ней был серый блейзер с черным воротником, на груди была пришпилена золотая брошка, а юбка была длины миди с небольшим разрезом спереди. Зеленская собрала волосы в низкий пучок и сделала макияж в натуральных оттенках.

Напомним, в сентябре Елена Зеленская также посещала Лондон, она приезжала на прощание с королевой Елизаветой II. Тогда ей дала аудиенцию принцесса Уэльская.

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