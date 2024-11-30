В сером костюме и туфлях на шпильках: деловой образ Иванки Трамп

Иванка Трамп опубликовала в Instagram фото своего делового аутфита. Позировала она у окна.

Иванка предстала в сером костюме, состоявшем из жакета на запах и обтягивающих прямых брюк. Наряд Иванка скомбинировала с бело-черными туфлями с прозрачными вставками и на шпильках.

Иванка Трамп

Трамп волосы закинула на одну сторону, сделала макияж с акцентом на глазах, украсила уши лаконичными серьгами-гвоздями, а шею – цепочкой.

Напомним, Иванка Трамп продемонстрировала красивый лук в синем сарафане с бантом на талии.

Читайте также: