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В сером костюме и туфлях на шпильках: деловой образ Иванки Трамп

В сером костюме и туфлях на шпильках: деловой образ Иванки Трамп

В сером костюме и туфлях на шпильках: деловой образ Иванки Трамп

Иванка Трамп

Дочь избранного президента США поделилась с подписчиками новой фотографией.

Иванка Трамп опубликовала в Instagram фото своего делового аутфита. Позировала она у окна.

Иванка предстала в сером костюме, состоявшем из жакета на запах и обтягивающих прямых брюк. Наряд Иванка скомбинировала с бело-черными туфлями с прозрачными вставками и на шпильках.

Иванка Трамп / ©
Иванка Трамп

Трамп волосы закинула на одну сторону, сделала макияж с акцентом на глазах, украсила уши лаконичными серьгами-гвоздями, а шею – цепочкой.

Напомним, Иванка Трамп продемонстрировала красивый лук в синем сарафане с бантом на талии.

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