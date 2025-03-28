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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
286
Время на прочтение
1 мин

В сером костюме и туфлях на шпильках: премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече с президентом Польши

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони / © Associated Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась в Риме, в палаццо Киджи, с президентом Польши Анджеем Дудой.

Анджей Дуда и Джорджа Мелони / © Associated Press

Анджей Дуда и Джорджа Мелони / © Associated Press

Для этой встречи политик подобрала деловой аутфит в белом топе и сером костюме, который состоял из двубортного жакета с серебряными пуговицами и широких брюк со стрелками. Наряд Мелони дополнил серыми замшевыми туфлями на высоких шпильках.

Анджей Дуда и Джорджа Мелони / © Associated Press

Анджей Дуда и Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа сделала идеально ровную укладку и макияж с розовой помадой.

Анджей Дуда был одет в классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук.

Анджей Дуда и Джорджа Мелони / © Associated Press

Анджей Дуда и Джорджа Мелони / © Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони приняла участие в круглом столе в Брюсселе, где она появилась в красном костюме и белом свитере. В ушах у нее были серьги-люстры .

Дата публикации
Количество просмотров
286
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