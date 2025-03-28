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В сером костюме и туфлях на шпильках: премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече с президентом Польши
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась в Риме, в палаццо Киджи, с президентом Польши Анджеем Дудой.
Для этой встречи политик подобрала деловой аутфит в белом топе и сером костюме, который состоял из двубортного жакета с серебряными пуговицами и широких брюк со стрелками. Наряд Мелони дополнил серыми замшевыми туфлями на высоких шпильках.
Джорджа сделала идеально ровную укладку и макияж с розовой помадой.
Анджей Дуда был одет в классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук.
Напомним, Джорджа Мелони приняла участие в круглом столе в Брюсселе, где она появилась в красном костюме и белом свитере. В ушах у нее были серьги-люстры .