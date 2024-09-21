В сером костюме и в галстуке в принт зебр: стильный король Чарльз на мероприятии в Шотландии

75-летний монарх, который все еще находится на летних каникулах в шотландском замке Балморал и собирается вернуться в Лондон в конце сентября, встретился с сотрудниками организаций, работающих на местах в Эйршире, Глазго и по всему Соединенному Королевству.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король присоединился к дискуссии с представителями Шотландского подразделения по сокращению насилия (SVRU), услышал размышления о том, как лучше выявлять коренные причины насилия и как можно оказать дополнительную поддержку молодым людям.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

На мероприятии присутствовали заместитель премьер-министра Анджела Рейнер, а также другие послы из King's Trust (ранее Prince's Trust).

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Чарльз хорошо выглядел, был одет в светло-серый костюм в клетку, рубашку и голубой галстук в принт зебры, а в его нагрудном кармане был платок. Король улыбался и много общался с участниками мероприятия.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Напомним, недавно стало известно, что принц Гарри едет в Лондон на церемонию вручения премии WellChild Awards 30 сентября. Эксперты уже поразмышляли на тему, встретится ли Чарльз со своим младшим сыном.

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