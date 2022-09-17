В сером костюме и в жемчужных украшениях: императрица Масако с мужем Нарухито полетели в Лондон

Японский император Нарухито и императрица Масако сели на рейс первого класса в Лондон, где в понедельник будут присутствовать на похоронах королевы Елизаветы II.

Традиционно японский император не присутствовал на похоронах кого-либо, кроме своих родителей, из-за глубоко укоренившегося культурного убеждения, согласно которому смерть считается нечистой.

Его поездка в Великобританию вместе с императрицей Масако первая с момента восшествия на престол в 2019 году и считается знаком уважения и подчеркивает связи, сформировавшиеся между двумя королевскими семьями во время правления Ее Величества королевы Елизаветы II.

Императрица Масако в этот день была одета в светло-серый костюм и лаконичную шляпу, на шее у нее была тонкая жемчужная нить, а в ушах серьги с крупными жемчужинами. На лице у Масако была маска, как и у ее супруга Нарухито. Император был одет в темный костюм, светлую рубашку и серый галстук.

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Getty Images

Также известно, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун уже прибыли в Лондон и в субботу посетили Ланкастер-хаус, чтобы подписать книгу соболезнований королевской семье.

В Букингемском дворце, напомним, состоится государственный прием для мировых лидеров и иностранных королевских особ, которые прибудут на похороны королевы Елизаветы II.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

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