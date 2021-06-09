Эммануэль Макрон и его жена Брижит / Associated Press

В сером костюме и за руку с мужем: Брижит Макрон на прогулке в Валансе

Первая леди Франции в деловом образе сходила с мужем в ресторан.

Президент Франции Эммануэль Макрон с женой Брижит Макрон прогулялись вместе по Валансу, что на юго-востоке Франции. В этот момент их запечатлели фотографы.

Супруги шли, держась за руки, и выглядело это очень мило. Также они посетили ресторан, в котором пообедали. А после Макроны сфотографировались с персоналом ресторана.

Эммануэль Макрон и его жена Брижит / Associated Press

Первая леди Франции выбрала для прогулки деловой аутфит. На ней была белая блузка и серый костюм, который состоял из удлиненной жилетки и прямых брюк.

Эммануэль Макрон и его жена Брижит / Associated Press

Наряд Брижит сочетала с черными туфлями и серой сумкой. Волосы госпожи Макрон были аккуратно уложены, а на лице у нее была маска в тон костюму.

Эммануэль Макрон и его жена Брижит / Associated Press

Эммануэль был одет в классический темно-серый костюм, белую рубашку и черный галстук.

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