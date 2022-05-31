Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В сером костюме и желтом плаще: министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посетила Украину

Дата публикации
Просмотры
215
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В сером костюме и желтом плаще: министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посетила Украину

Катрин Колонна / Фото: Associated Press

Вчера, 30 мая, министр Европы и иностранных дел Катрин Колонна совершила свой первый визит в Киев, а также посетила город Бучу, который пострадал от российских оккупантов.

Своим визитом в Украину 66-летняя госпожа министр почтила память погибших и продемонстрировала, что Франция солидарна с нашей страной и готова наращивать поддержку во многих направлениях.

Катрин Колонна / © Associated Press
Катрин Колонна / Фото: Associated Press

"Вместе с мэром и губернатором Бучи выражаю от имени Франции наше глубочайшее осуждение и ужас в отношении злоупотреблений со стороны России, воздать должное жертвам и поддержать борьбу с безнаказанностью", - написала в Twitter министр.

Для визита в Киев Катрин Колонна выбрала простой и элегантный образ, в котором сочетала желтый плащ, светло-серый брючный костюм и блузу. Шею министра украшали бусы.

Катрин Колонна / © Associated Press
Катрин Колонна / Фото: Associated Press
Катрин Колонна / © Associated Press
Катрин Колонна / Фото: Associated Press

Читайте также:

Следующая публикация