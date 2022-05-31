В сером костюме и желтом плаще: министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посетила Украину

Вчера, 30 мая, министр Европы и иностранных дел Катрин Колонна совершила свой первый визит в Киев, а также посетила город Бучу, который пострадал от российских оккупантов.
Своим визитом в Украину 66-летняя госпожа министр почтила память погибших и продемонстрировала, что Франция солидарна с нашей страной и готова наращивать поддержку во многих направлениях.
"Вместе с мэром и губернатором Бучи выражаю от имени Франции наше глубочайшее осуждение и ужас в отношении злоупотреблений со стороны России, воздать должное жертвам и поддержать борьбу с безнаказанностью", - написала в Twitter министр.
Aux côtés du maire et du gouverneur de Boutcha, pour dire au nom de la France notre plus profonde condamnation et notre horreur des exactions russes, rendre hommage aux victimes et soutenir la lutte contre l'impunité.— Catherine Colonna (@MinColonna) May 30, 2022
De tels actes ne peuvent rester impunis. #Ukraine pic.twitter.com/j08qY4wJVb
Для визита в Киев Катрин Колонна выбрала простой и элегантный образ, в котором сочетала желтый плащ, светло-серый брючный костюм и блузу. Шею министра украшали бусы.
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