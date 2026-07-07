В сером костюме с декольте и эффектными рукавами: фотографы запечатлели супругу премьера Чехии в Турции

Моника и Андрей Бабиш / © Associated Press

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Фотографы запечатлели, как премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш со своей женой Моникой прибыли в Анкару на саммит НАТО.

Моника прекрасно выглядела в сером костюме, состоящем из приталенного однобортного жакета с пикантным V-образным декольте и широких брюк со стрелками. Талию она подчеркнула тканевым поясом в тон. Главной изюминкой жакета стали рукава с широкими воланами на манжетах, которые придали классическому силуэту женственности и легкости.

Моника и Андрей Бабиш / © Associated Press

Женщина украсила шею массивным золотым колье, а на лицо надела стильные солнцезащитные очки в черной оправе с желтыми линзами. Моника уложила волосы в красивую прическу с локонами, нанесла макияж с нежно-розовой помадой на губах, а также сделала молочный маникюр.

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Моника и Андрей Бабиш / © Associated Press

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