ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
159
Время на прочтение
1 мин

В сером костюме с декольте и эффектными рукавами: фотографы запечатлели супругу премьера Чехии в Турции

Моника Бабиш продемонстрировала элегантный деловой наряд с модными акцентами.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Моника и Андрей Бабиш

Моника и Андрей Бабиш / © Associated Press

Фотографы запечатлели, как премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш со своей женой Моникой прибыли в Анкару на саммит НАТО.

Моника прекрасно выглядела в сером костюме, состоящем из приталенного однобортного жакета с пикантным V-образным декольте и широких брюк со стрелками. Талию она подчеркнула тканевым поясом в тон. Главной изюминкой жакета стали рукава с широкими воланами на манжетах, которые придали классическому силуэту женственности и легкости.

Моника и Андрей Бабиш / © Associated Press

Моника и Андрей Бабиш / © Associated Press

Женщина украсила шею массивным золотым колье, а на лицо надела стильные солнцезащитные очки в черной оправе с желтыми линзами. Моника уложила волосы в красивую прическу с локонами, нанесла макияж с нежно-розовой помадой на губах, а также сделала молочный маникюр.

Моника и Андрей Бабиш / © Associated Press

Моника и Андрей Бабиш / © Associated Press

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
159
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie