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В сером костюме с декольте и эффектными рукавами: фотографы запечатлели супругу премьера Чехии в Турции
Моника Бабиш продемонстрировала элегантный деловой наряд с модными акцентами.
Фотографы запечатлели, как премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш со своей женой Моникой прибыли в Анкару на саммит НАТО.
Моника прекрасно выглядела в сером костюме, состоящем из приталенного однобортного жакета с пикантным V-образным декольте и широких брюк со стрелками. Талию она подчеркнула тканевым поясом в тон. Главной изюминкой жакета стали рукава с широкими воланами на манжетах, которые придали классическому силуэту женственности и легкости.
Женщина украсила шею массивным золотым колье, а на лицо надела стильные солнцезащитные очки в черной оправе с желтыми линзами. Моника уложила волосы в красивую прическу с локонами, нанесла макияж с нежно-розовой помадой на губах, а также сделала молочный маникюр.