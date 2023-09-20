В сером костюме-тройке: Елена Зеленская посетила Метрополитен-музей в Нью-Йорке

Первая леди побывала в одном из известнейших музеев США и мира.

Елена Зеленская в рамках визита на 78-ю сессию Генассамблеи ООН посетила Метрополитен-музей в Нью-Йорке.

Метрополитен-музей в Нью-Йорке / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там она собственными глазами увидела работу уроженца Мариуполя, художника Архипа Куинджи — "Закат над Днепром". В Мариуполе был его музей, который уничтожили и разграбили русские оккупанты.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Теперь эта картина хранится и экспонируется в Метрополитен-музее, который один из первых откликнулся на призыв Украины и вернул историческую справедливость, обозначив Архипа Куинджи, Илью Репина, Ивана Айвазовского как украинских художников, родившихся и работавших в Украине.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди сообщила в посте в Instagram, что совсем скоро музей в рамках кампании "МЕТ говорит по-украински" запустит украиноязычные аудиокомментарии к своим экспонатам.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Это не только удобство и ощущение дома для украинцев, которых война разбрасывала по миру, но и восстановление исторической справедливости и культурного равенства. Чем больше языков у искусства, тем богаче мир", — отметила Елена.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Для посещения музея первая леди выбрала деловой серый костюм-тройку, состоявший из жакета, жилетки и брюк. Наряд она сочетала с черными остроносыми туфлями.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Прическа с локонами, красивый макияж, золотые серьги-кольца от бренда Cos и деликатная цепочка на шее завершила образ Зеленской.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская получила из рук супругов Клинтонов награду Clinton Global Citizen Award. На сцене она предстала в черных штанах-палацо от Six и элегантной белой блузке от A.M.G.

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