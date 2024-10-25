В сером костюме-тройке и остроносых туфлях: Елена Зеленская встретилась с президентом Португалии

Елена Зеленская встретилась с президентом Португальской Республики Марселу Ребелу де Cоузой.

Елена Зеленская и Марселу Ребелу де Cоуза / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди поблагодарила его за поддержку со стороны Португалии как в оборонном секторе, так и в гуманитарной сфере.

"Последовательный друг и сторонник Украины. В августе 2023 года он лично посетил нашу страну, а уже в 2024-м принял участие в первом Саммите мира и поддержал его коммюнике. А важным результатом визита президента Владимира Зеленского в Лиссабон в этом году стало заключение соглашения о сотрудничестве по безопасности между Украиной и Португалией", – отметила Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На встрече первая леди появилась в деловом сером костюме-тройке, состоявшем из жакета с большими накладными карманами, жилета и широких брюк. Аутфит она дополнила коричневыми остроносыми туфлями.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена сделала аккуратную укладку, макияж в нежных оттенках и украсила уши элегантными серьгами.

Напомним, Елена Зеленская в костюме баклажанового оттенка с ремешком выступила на конференции в Португалии.

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