В сером костюме-тройке и остроносых туфлях: Елена Зеленская встретилась с президентом Португалии

Первая леди Украины с официальным визитом находится в Португалии.
Елена Зеленская встретилась с президентом Португальской Республики Марселу Ребелу де Cоузой.
Первая леди поблагодарила его за поддержку со стороны Португалии как в оборонном секторе, так и в гуманитарной сфере.
"Последовательный друг и сторонник Украины. В августе 2023 года он лично посетил нашу страну, а уже в 2024-м принял участие в первом Саммите мира и поддержал его коммюнике. А важным результатом визита президента Владимира Зеленского в Лиссабон в этом году стало заключение соглашения о сотрудничестве по безопасности между Украиной и Португалией", – отметила Зеленская.
На встрече первая леди появилась в деловом сером костюме-тройке, состоявшем из жакета с большими накладными карманами, жилета и широких брюк. Аутфит она дополнила коричневыми остроносыми туфлями.
Елена сделала аккуратную укладку, макияж в нежных оттенках и украсила уши элегантными серьгами.
Напомним, Елена Зеленская в костюме баклажанового оттенка с ремешком выступила на конференции в Португалии.
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