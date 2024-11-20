В сером костюме-тройке: стильная королева Летиция посетила церемонию в Мадриде

Королева Испании присутствовала на 85-й церемонии вручения премии "Мадридской ассоциации прессы" в Real Casa De Correos в Мадриде.
Это мероприятие собрало выдающихся журналистов в знак признания их блестящей карьеры. На мероприятие королева прибыла в стильном брючном костюме серого цвета, который состоял из жилета, жакета и широких брюк со стрелками.
Образ Летиция дополнила черными кожаными туфлями на устойчивых каблуках и сумкой на золотом ремешке-цепочке. Королева распустила волосы, сделала макияж в теплых розовых оттенках и подчеркнула губы блеском, а в ушах у нее были небольшие золотые серьги.
Буквально вчера Летиция с мужем королем Филиппом VI посетила город Чива, где они приветствовали пострадавших от наводнения людей. Там Летиция появилась в более простом повседневном образе. Визит прошел очень тепло, особенно, если сравнивать его предыдущим.
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