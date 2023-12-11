Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В сером костюме, водолазке и с красивой прической: деловой образ Елены Зеленской

В сером костюме, водолазке и с красивой прической: деловой образ Елены Зеленской

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
835
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В сером костюме, водолазке и с красивой прической: деловой образ Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Фонд первой леди привлек к помощи Украине нового партнера.

Елена Зеленская вместе с командой ее Фонда встретилась с Open Society Foundations во главе с главой сети Александром Соросом. Они подписали меморандум о партнерстве.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Верю, что благотворительный взнос в размере 1 млн долл. США, о котором удалось договориться, поможет масштабировать проекты Фонда.

И прежде всего, проекты, направленные на социализацию, отдых и улучшение ментального здоровья детей. Тех, которые воспитываются в больших приемных семьях в прифронтовых, деоккупированных и пострадавших регионах Украины.

За более года работы мой фонд объединил вокруг помощи Украине филантропов и меценатов из 25 стран мира. И мы рады, что удалось привлечь нового партнера", — написала первая леди в посте в Instagram.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На встрече Зеленская предстала в деловом сером костюме, состоявшем из жакета и брюк-палаццо со стрелками и черным ремешком, черной водолазке и черных ботинках.

Свой аутфит Елена дополнила красивой прической с локонами, нежным макияжем и лаконичными золотыми серьгами.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, ранее Елена Зеленская в синем кардигане встретилась с детьми.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
835
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация