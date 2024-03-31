В сером костюме, жемчугах и на шпильках: вице-президент США Камала Харрис на мероприятии

Вице-президента США Камала Харрис вместе с президентом Джо Байденом приняла участие в мероприятии о здравоохранении в Северной Каролине. Там она выступила с речью.

Камала Харрис и Джо Байден / Фото: Associated Press

Харрис выбрала для своего появления деловой брючный костюм серого цвета, черный топ и черные кожаные туфли на шпильках.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Политик сделала укладку с локонами, макияж с черными стрелками и коричневой помадой. Уши и шею она украсила черным жемчугом, а на руке было кольцо с фиолетовым камнем.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Напомним, Камала Харрис в деловом костюме и блузке цвета мандаринового выступила в Белом доме.

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