В сером костюме, жемчугах и на шпильках: вице-президент США Камала Харрис на мероприятии

Камала Харрис любит носить строгие наряды классических оттенков.
Вице-президента США Камала Харрис вместе с президентом Джо Байденом приняла участие в мероприятии о здравоохранении в Северной Каролине. Там она выступила с речью.
Харрис выбрала для своего появления деловой брючный костюм серого цвета, черный топ и черные кожаные туфли на шпильках.
Политик сделала укладку с локонами, макияж с черными стрелками и коричневой помадой. Уши и шею она украсила черным жемчугом, а на руке было кольцо с фиолетовым камнем.
Напомним, Камала Харрис в деловом костюме и блузке цвета мандаринового выступила в Белом доме.
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