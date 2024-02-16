В сером луке и крупных серьгах: королева Максима на рабочем мероприятии

Королева Максима посетила мастерскую в Сассенхайме.
52-летняя королева Максима надела серый костюм из шелкового крепа от Natan Couture в тон которому подобрала двустороннюю шерстяную накидку темно-серого цвета, а в руках держала серый шарф. Образ королевы дополнял клатч от Dior, массивные серьги, несколько драгоценных браслетов на запястьях и часы на черном классическом ремешке.
Макияж Ее Величество сделала макияж с акцентом на глаза, а губы подчеркнула нежно-розовым блеском. Максима улыбалась и, как это обычно бывает, пребывала в прекрасном настроении на мероприятии.
Напомним, недавно мы показывали, как королева Максима в ярком костюме и на каблуках приехала сортировать мусор.
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