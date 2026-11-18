Принц Жак и княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

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Эта церемония призвана отметить заслуги мужчин и женщин, чья деятельность и самоотверженность способствуют служению государству и укреплению престижа Княжества.

Их Светлости поздравили всех удостоенных наград.

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Княгиня Шарлин, князь Альбер II и принц Жак / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин надела приталенное платье длины миди из плотной шерстяной или креповой ткани меланжевого светло-серого оттенка с галстуком на шее. На правой стороне груди у нее была приколота крупная овальная ювелирная брошь с бриллиантами (вероятно, фамильная драгоценность из коллекции Дома Гримальди), а на левой — миниатюрный значок с государственным символом Монако. В ушах — бриллиантовые серьги-пусеты с россыпью камней.

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Светлые волосы княгини были гладко зачесаны на прямой пробор и собраны в низкий пучок, а в макияже сделан акцент на яркую помаду.

Княгиня Шарлин и принц Жак / © Instagram княжеской семьи Монако

Наследный принц Жак надел темно-синий классический костюм, белую рубашку и синий галстук. Его отец князь Альбер II также был в похожем ансамбле.

А недавно князь и княгиня присутствовали на церемонии вручения подарков от Красного Креста в Монако, где Шарлин появилась в образе в шоколадных тонах.

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