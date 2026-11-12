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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В сером наряде, черной шляпе и с жемчугами: японская принцесса Айко посетила мавзолей прабабушки

24-летняя дочь императорской четы появилась на публике в сдержанном аутфите.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Принцесса Айко

Принцесса Айко / © Getty Images

Принцесса Айко, единственная дочь императора Нарухито и императрицы Масако, посетила мавзолей императрицы Кодзюн — своей прабабушки и супруги императора Севы. Мавзолей расположен на территории императорского кладбища Мусаси в городе Хатиодзи.

Для этого мероприятия принцесса выбрала элегантный образ в сдержанной цветовой гамме. На Айко был светло-серый ансамбль, состоящий из длинного платья макси и укороченного жакета с отложным воротником и застежкой на одну пуговицу. Платье имело лаконичный крой и мягко ниспадало до пола.

Принцесса Айко / © Getty Images

Принцесса Айко / © Getty Images

Аутфит Айко дополнила черной шляпой, белыми перчатками и черными туфлями на невысоком каблуке. На шее у нее было классическое жемчужное ожерелье, в ушах — жемчужные серьги-пусеты, а к жакету она прикрепила элегантную брошь в форме цветочной композиции.

Айко аккуратно убрала волосы под шляпку, оставив короткую челку. Она нанесла естественный макияж с нежно-розовой помадой на губах. В руках принцесса держала веер с белой кисточкой.

Напомним, принцесса Айко в костюме приглушенного терракотово-розового оттенка посетила вместе с родителями выставку в Национальном художественном центре в Токио.

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