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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
463
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В сером наряде и на шпильках: Елена Зеленская выступила на конференции в Чехии

Первая леди Украины в сером ансамбле появилась на мероприятии в Праге.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Елена Зеленская

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская по приглашению своей чешской коллеги Евы Павловой приняла участие в конференции Healthcare Initiative for Ukraine, целью которой является усиление медицинской поддержки Украины.

/ © Instagram Елены Зеленской

© Instagram Елены Зеленской

Украина и Чехия подписали меморандумы о медицинском партнерстве. Этот формат сотрудничества был введен в Киеве два года назад на Саммите первых леди и джентльменов. Чехия стала 23-й страной-партнером.

/ © Instagram Елены Зеленской

© Instagram Елены Зеленской

«Уже 64 меморандума о медицинском партнерстве спасают жизнь в Украине. Это значит, более ста медучреждений в нашей стране и мире диагностируют, лечат, оперируют в непосредственном сотрудничестве с загранучреждением.

Этому уникальному взаимодействию, начатому на третьем Саммите первых леди и джентльменов, нет еще двух лет, а его результат — уже более ста сверхсложных операций, которые принесли восстановление раненым защитникам, детям с онкологией, людям с тяжелыми, ранее неоперабельными состояниями», — отметила Зеленская.

На конференции супруга президента предстала в сером ансамбле: брючном костюме и рубашке. Наряд она скомбинировала с черными остроносыми туфлями на шпильках.

Образ Елена дополнила укладкой с прикорневым объемом, макияжем в нежных оттенках и элегантными серьгами.

/ © Instagram Елены Зеленской

© Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская на встрече с первой леди Чехии Евой Павловой предстала в бежевом жакете оригинального кроя и черных штанах-палаццо со стрелками.

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Дата публикации
Количество просмотров
463
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