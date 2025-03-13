В сером наряде и с элегантными серьгами: Елена Зеленская провела видеоразговор со своей коллегой

Елена Зеленская провела видеоразговор с первой леди Суринама Меллисой Сантохи-Синачери. Она поблагодарила коллегу и все страны Карибского содружества и объединение первых леди государств Карибского бассейна (SCLAN) за последовательную поддержку Украины.

Меллиса Сантохи-Синачер и Елена Зеленская

"SCLAN, как и Саммит первых леди и джентльменов, занимается общими глобальными темами и ищет действенные механизмы привлечения внимания и преодоления глобальных гуманитарных вызовов, в частности, начинает инициативы в сфере здравоохранения и ментального благосостояния, прав и безопасности детей, укрепления прав женщин и гендерного равенства", – сказала она.

Елена Зеленская

Они обсудили будущие совместные проекты, в частности инициативу Меллисы Сантохи-Синачери How We Feel, посвященную ментальному здоровью подростков.

"В Украине мы также уделяем особое внимание ментальному здоровью. Этот вопрос важен в контексте преодоления последствий войны. Всеукраинская программа ментального здоровья "Ти як?" помогает украинцам заботиться о своем психологическом благополучии", – отметила первая леди Украины.

Елена Зеленская

Во время видеосвязи Зеленская предстала в сером наряде с длинными рукавами. У нее была укладка с боковым пробором, макияж в нежных оттенках и элегантные серьги.

Елена Зеленская

Напомним, Елена Зеленская в платье с вырезом и брошью-птичкой обратилась к гостям Польской национальной оперы.

Читайте также: