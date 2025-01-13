В сером наряде и с красивой брошью: Елена Зеленская приехала в Одесскую область

Первая леди Украины в монохромном образе появилась на открытии укрытия для детей.

Елена Зеленская вместе с командой приняла участие в открытии укрытия для школьников и воспитанников детского сада в Одесской области, которое восстановил и обустроил ее Фонд.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Несмотря на войну и необходимость постоянно спасаться от ракетных обстрелов в укрытиях, наши дети продолжают мечтать, познавать себя и активно искать пути самореализации. Это невероятно вдохновляет, добавляет надежды и лишь подтверждает силу нашей устойчивости", — отметила супруга президента.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там она появилась в монохромном аутфите. На Елене был серый костюм, состоявший из жакета на запах и широких брюк со стрелками, и серая рубашка. Талию первая леди подчеркнула тонким черным ремешком. Наряд она скомбинировала с черными остроносыми туфлями.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Образ Зеленская дополнила аккуратной укладкой, макияжем в нежных оттенках, серебряными серьгами и красивой брошью, которую прикрепила к лацкану жакета.

Напомним, Елена Зеленская в шелковой рубашке с символическим принтом попила чаю с детьми в Софии Киевской.

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