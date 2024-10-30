В сером наряде в полоску: папарацци подловили Меланию Трамп в Нью-Йорке

Жена кандидата в президенты США Дональда Трампа приняла участие в утренней программе.

Папарацци подловили бывшую первую леди США Меланию Трамп, когда она вышла из студии Fox News, где побывала на утренней программе Fox & Friends. Женщина садилась в свой автомобиль.

Мелания Трамп / Фото: Getty Images

Судя по выражению лица, она не очень была рада встретить фотографов.

Мелания была одета в серый наряд в белую полоску. У нее были распущены волосы и макияж с персиковыми румянами и черным карандашом на глазах.

Напомним, Мелания Трамп в черном платье-жакете и с молочным маникюром появилась на благотворительном ужине в Нью-Йорке.

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