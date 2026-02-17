ТСН в социальных сетях

В сером пальто и без каблуков: папарацци сфотографировали Меланию Трамп на Южной лужайке Белого дома

Первая леди в повседневном образе вернулась с уикенда в Вашингтон.

Мелания и Дональд Трамп

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Папарацци запечатлели президента США Дональда Трампа и первую леди Меланию Трамп, когда они в Вашингтоне выходили с борта Marine One и шли по Южной лужайке к Белому дому. Супруги вернулись с уикенда во Флориде.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания была одета в серое двубортное пальто свободного силуэта, черные кожаные перчатки, черные свитер и кюлоты. Наряд она сочетала с черными кожаными сапогами со шнуровкой и без привычных высоких каблуков, которые она обожает. У первой леди была укладка с локонами и черные солнцезащитные очки на лице.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд был одет в классическое черное пальто, синий костюм, белую рубашку и синий галстук.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Напомним, Мелания Трамп на встрече с военными предстала в верблюжьем пальто и сапогах винного оттенка.

