В сером пальто и без каблуков: папарацци сфотографировали Меланию Трамп на Южной лужайке Белого дома
Первая леди в повседневном образе вернулась с уикенда в Вашингтон.
Папарацци запечатлели президента США Дональда Трампа и первую леди Меланию Трамп, когда они в Вашингтоне выходили с борта Marine One и шли по Южной лужайке к Белому дому. Супруги вернулись с уикенда во Флориде.
Мелания была одета в серое двубортное пальто свободного силуэта, черные кожаные перчатки, черные свитер и кюлоты. Наряд она сочетала с черными кожаными сапогами со шнуровкой и без привычных высоких каблуков, которые она обожает. У первой леди была укладка с локонами и черные солнцезащитные очки на лице.
Дональд был одет в классическое черное пальто, синий костюм, белую рубашку и синий галстук.
Напомним, Мелания Трамп на встрече с военными предстала в верблюжьем пальто и сапогах винного оттенка.