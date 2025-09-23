- Дата публикации
В сером пальто и блузке с бантом: красивая принцесса Уэльская приехала с мужем в Саутпорт
Кейт и Уильям Уэльские посетили сегодня начальную и младшую школу «Фарнборо-роуд» в Саутпорте.
Их королевские Высочества приняли участие в мероприятиях, чтобы продемонстрировать свою неизменную поддержку местному сообществу после нападения в июле 2024 года, в результате которого три девочки трагически погибли на уроке танцев в городе.
Кейт и Уильям встретились с сотрудниками экстренных служб, участвовавшими в нападении в местном общественном центре, чтобы услышать об их опыте и поговорить со специалистами в области психического здоровья, которые работали над оказанием долгосрочной поддержки сообществу «синих фонарей» в Саутпорте.
«Мы по-прежнему поддерживаем всех жителей Саутпорта. Сегодняшняя встреча с общественностью стала ярким напоминанием о важности взаимной поддержки после этой невообразимой трагедии. Вы останетесь в наших мыслях и молитвах. W & C», — выпустили заявление принц и принцесса после мероприятия.
Кейт сегодня выглядела великолепно, она была одета в длинное серое пальто, классические брюки со стрелками и бледно-розовую блузку с бантом на шее. Ее серый лук дополняли туфли-лодочки из кожи и серая сумка на короткой ручке. Принцесса сделала уже ставшую ее фирменной укладку локонами и макияж с румянами на скулах.
Принц Уильям прибыл на встречу в темном пиджаке и брюках, светлой рубашке и с черным галстуком.
Напомним, в октябре прошлого года визит в Саутпорт стал первым выходом принцессы Кейт после завершения курса лечения от рака. Тогда на принцессе было коричневое пальто Alexander McQueen и рубашка в горошек с галстуком от WHISTLES.