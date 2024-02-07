В сером пальто и лодочках: элегантная королева Рания на торжественном семейном мероприятии

Он стал королем 7 февраля 1999 года после смерти своего отца короля Хусейна. Что интересно, когда Абдалле II было три года, его отец решил, что передаст власть своему брату, а не сыну.

А в январе 1999 года король Хусейн внезапно объявил Абдаллу II своим наследником. По некоторым данным, это решение было принято им из-за конфликта с братом, кроме того, СМИ упоминали, что король отдал предпочтение Абдалле потому, что так "захотела армия". Спустя две недели глава государства скончался. В тот же день принц Абдалла был провозглашен новым королем.

Сегодня вместе со своей супругой королевой Ранией и детьми они посетили специальную церемонию поднятия Серебряного Юбилейного Флага в честь 25-летия восшествия Его Величества на престол.

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Снимками в Instagram поделилась королева Рания. Ее Величество появилась на мероприятии в черном платье миди и темно-сером пальто, обута в туфли-лодочки и с сумкой в руках, а на лице у нее были большие солнцезащитные очки. Король Абдалла II был в темно-синем костюме, белой рубашке и с галстуком. Также на мероприятии присутствовали обе дочери короля и королевы – принцессы Иман и Сальма, а также старший сын кронпринц Хусейн с супругой принцессой Раджвой.

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