В сером пальто и на каблуках: испанская королева София на торжественной церемонии

Мать короля Филиппа VI посетила церемонию принесения присяги перед флагом в казармах Королевской гвардии "Эль Рей" в Эль-Пардо, в Мадриде.

Присяга или обещание Флага — одно из самых торжественных актов, существующих в любой стране. В нем с поцелуем Флага материализуется клятва или обещание повиновения и верности в служении Отечеству, даже ценой собственной жизни.

Королева София выбрала для выхода лаконичное серое пальто с вышивкой, под которым было черное платье длины до колен. Также она была в черных кожаных туфлях на невысоких каблуках, а в руке несла маленькую сумку.

Королева София / Фото: Getty Images

Ее Величество сделала классическую укладку и легкий макияж на лице, у нее на шее было несколько золотых украшений, а на воротнике пальто была пришпилена брошка.

Напомним, недавно мы вспоминали, как 50 лет назад королева София носила на торжественном мероприятии похожий наряд, как у королевы Камиллы.

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