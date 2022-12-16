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В сером пальто и на каблуках: княгиня Шарлин с мужем отпраздновала десятилетие своего фонда

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1020
Время на прочтение
1 мин
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В сером пальто и на каблуках: княгиня Шарлин с мужем отпраздновала десятилетие своего фонда

Княгиня Шарлин / Фото: Associated Press

Княгиня Шарлин и князь Альбер II отпраздновали 10-летие Фонда принцессы Монако и открыли новые офисы.

На протяжении 10 лет Фонд принцессы Монако Шарлин поддерживает и финансирует образовательные проекты на международном уровне через программы "Уроки плавания", программы "Безопасность на воде" и "Образование". Уже более миллиона человек воспользовались программами Фонда принцессы Шарлин в 43 странах по всему миру.

Фотограф княжеской семьи Эрик Мафон сделал новые снимки, и они были опубликованы в официальном аккаунте монакской четы на Facebook.

На мероприятие Шарлин приехала в сером длинном кашемировом пальто от Loro Piana, узких брюках и черной водолазке тоже от Loro Piana, а обута была в черные туфли с круглым носом на каблуках от Dior.

Несколькими днями ранее княгиня продемонстрировала лук в бежевых оттенках, когда приехала на традиционную предновогоднюю раздачу подарков Красного Креста.

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Дата публикации
Просмотры
1020
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