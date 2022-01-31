В сером пальто и наряде с пайетками: новый образ Юлии Тимошенко

Нардеп решила разбавить свои деловые луки разноцветными пайетками.

Юлия Тимошенко выступила сегодня, 31 января, на Согласительном совете. Там политик появилась в сером пальто с широким воротником, под которым на ней был наряд, расшитый разноцветными пайетками.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Юлия Владимировна собрала волосы в низкий хвост, выпустив спереди пряди, сделала нежный макияж и дополнила деловой аутфит оптическими очками в темной оправе.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Напомним, госпожа Тимошенко выступила в эфире политического ток-шоу в деловом образе в классических цветах.

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