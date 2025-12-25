В сером пальто и розовой шляпе: стильная Зара Тиндалл на рождественской прогулке в Сандрингеме

Зара Тиндалл / © Getty Images

Зара выглядела, как всегда элегантно, надев темно-серое пальто-тренч с поясом, длиной чуть ниже колен, которое дополнила черными сапогами на каблуках и розовой шляпой от Juliette Millinery. В руках у Зары был клатч с россыпью мелких камней, она распустила волосы, надела серьги с крупными камнями и сделала легкий макияж глаз и губ.

Зара Тиндалл / © Getty Images

Вместе с Зарой и ее мужем Майком были их дети — дочери Миа и Лена, а вот их брата Лукаса мы не заметили во время прогулки.

Зара Тиндалл с принцессой Беатрис и ее мужем Эдоардо, а также со своей дочерью Леной / © Getty Images

Напомним, члены королевской семьи считают Рождество временем, когда можно собраться вместе. Продолжая традицию, начатую еще покойной королевой Елизаветой II, король Чарльз приглашает семью провести праздничный сезон в поместье Сандрингем в Норфолке.

В этом году праздник посетили принц и принцесса Уэльские, принцесса Анна с мужем, сестры Беатрис и Евгения с мужьями и другие.