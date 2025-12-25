- Дата публикации
В сером пальто и розовой шляпе: стильная Зара Тиндалл на рождественской прогулке в Сандрингеме
Зара Тиндалл и ее муж Майк присоединились к другим членам британской королевской семьи для прогулки после утренней службы в Сандрингеме в Рождество.
Зара выглядела, как всегда элегантно, надев темно-серое пальто-тренч с поясом, длиной чуть ниже колен, которое дополнила черными сапогами на каблуках и розовой шляпой от Juliette Millinery. В руках у Зары был клатч с россыпью мелких камней, она распустила волосы, надела серьги с крупными камнями и сделала легкий макияж глаз и губ.
Вместе с Зарой и ее мужем Майком были их дети — дочери Миа и Лена, а вот их брата Лукаса мы не заметили во время прогулки.
Напомним, члены королевской семьи считают Рождество временем, когда можно собраться вместе. Продолжая традицию, начатую еще покойной королевой Елизаветой II, король Чарльз приглашает семью провести праздничный сезон в поместье Сандрингем в Норфолке.
В этом году праздник посетили принц и принцесса Уэльские, принцесса Анна с мужем, сестры Беатрис и Евгения с мужьями и другие.