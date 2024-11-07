В сером пальто и шелковой блузке с цветами: президент Молдовы Майя Санду на саммите в Будапеште

Майя Санду с рабочим визитом посетила Венгрию.
Действующая президент Молдовы Майя Санду, которая недавно переизбранна на второй срок, принимает участие в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.
Туда она прибыла в классическом сером пальто с поясом на талии, которое она скомбинировала со светлыми кожаными туфлями на шпильках.
Под верхней одеждой на политике был светлый костюм, состоявший из приталенного жакета и юбки-карандаша, а также голубая шелковая блузка с белым цветочным принтом.
У Санду была аккуратная укладка, нежный макияж и лаконичные серьги в ушах.
Напомним, Майя Санду в платье-футляре и с элегантной брошью прошлась по красной дорожке в Великобритании.
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