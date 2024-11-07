В сером пальто и шелковой блузке с цветами: президент Молдовы Майя Санду на саммите в Будапеште

Действующая президент Молдовы Майя Санду, которая недавно переизбранна на второй срок, принимает участие в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

Моя Санда / Фото: Associated Press

Туда она прибыла в классическом сером пальто с поясом на талии, которое она скомбинировала со светлыми кожаными туфлями на шпильках.

Моя Санда / Фото: Associated Press

Под верхней одеждой на политике был светлый костюм, состоявший из приталенного жакета и юбки-карандаша, а также голубая шелковая блузка с белым цветочным принтом.

Майя Санда / Фото: Associated Press

У Санду была аккуратная укладка, нежный макияж и лаконичные серьги в ушах.

Моя Санда / Фото: Associated Press

Напомним, Майя Санду в платье-футляре и с элегантной брошью прошлась по красной дорожке в Великобритании.

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