В сером пальто и крупных серьгах: новый стильный выход королевы Максимы

Королева Нидерландов Максима посетила вчера церемонию подписания музыкального соглашения о специальном образовании в музыкальном центре De Omroep в Хилверсуме.

Ее Величество блистала в сером пальто с широким поясом на талии от своего любимого бренда Natan, под которое надела серую водолазку и светло-голубые широкие брюки клеш. Обута Максима была в замшевые туфли-лодочки на каблуках от Gianvito Rossi, которые сочетала с классической сумкой Chanel на двух ремешках-цепочках.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева дополнила свой образ теми же браслетами, в которых появлялась во время недавнего визита в Амстердамский музей тропиков на выставке "Наше колониальное наследие".

Также у нее был красный маникюр, макияж с акцентом на серые тени на веках и красивые серые крупные серьги сверкали в ушах.

Королева Максима / Фото: Getty Images

На прошлой неделе королевская особа в платье Valentino присутствовала на торжественном концерте, который посетила вместе со своим мужем королем Виллемом-Александром.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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