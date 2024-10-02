В сером пальто-накидке и шляпе: королева Максима посетила балетную академию

Эта академия является международным образовательным центром для классического академического танца. Королева Максима, как и королева Камилла, любит балет. Она с радостью приехала на открытие нового здания для академии.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Для нового выхода в свет Максима выбрала платье изумрудного оттенка Natan Couture, сверху надела серое пальто-накидку из шерсти тоже от Natan Couture и обула серые замшевые туфли-лодочки на каблуках Gianvito Rossi. На голове у Ее Величества была широкополая шляпа, в руках она держала голубой клатч и перчатки, а также букет цветов.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима дополнила свой образ множеством разнообразных браслетов, красивыми серьгами с камнями, насыщенным макияжем глаз, а в руках держала букет цветов.

(листайте фото вправо)

Также королева вместе со своим мужем королем Виллемом-Александром приветствовали астронавтов и участников 35-го Планетарного конгресса ASE в Королевском дворце в Амстердаме. Там Ее Величество появилась в платье от Oscar de la Renta и туфлях-лодочках Gianvito Rossi, а образ дополнила клатчем от Carlend Copenhagen.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Читайте также:

Красивые образы королевы Максимы (48 фото)