В сером пальто от Dior: Мелания Трамп с мужем посмотрела фейерверк после прединаугурационной вечеринки

54-летняя жена Трампа выглядела стильно на мероприятии перед инаугурацией мужа в Вашингтоне.

Избранный президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией и сыном Бэрроном прибыл в Вашингтон и устроили накануне своей инаугурации, которая состоится завтра, 20 января, вечеринку. Ивент прошел в гольф-клубе Trump Sterling.

Мелания и Дональд Трампы / Фото: Associated Press

Там Дональд появился в классическом черном пальто, черном костюме, белой рубашке и бордовом галстуке с принтом. Обут он был черными туфлями.

Мелания и Дональд Трампы / Фото: Associated Press

На Мелании было стильное двубортное серое пальто от Dior, которое она надела поверх белого жаккардового брючного костюма с принтом в стиле барокко от бренда Dolce & Gabbana. Наряд мисс Трамп скомбинировала с белыми балетками.

Мелания и Дональд Трампы / Фото: Associated Press

Свой лук она дополнила укладкой с легкими локонами, макияжем смоки-айс, молочным маникюром и бриллиантовыми кольцами.

Мелания и Дональд Трампы / Фото: Associated Press

Вечеринка закончилась фейерверком, за которым наблюдали супруги Трамп.

Мелания и Дональд Трампы / Фото: Associated Press

Завтра, 20 января, день инаугурации Дональд Трамп начнет с традиционной молитвенной службы в епископальной церкви Святого Иоанна. Затем он примет участие в чаепитии с покидающим свой пост президентом США Джо Байденом и его женой Джилл Байден. И только после этого Дональд Трамп отправится в Капитолий на инаугурацию. Церемонию перенесли в помещение из-за резкого понижения температуры.

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