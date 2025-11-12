В сером пальто с цветами и розовых аксессуарах: красивый выход королевы Летиции в Пекине

Королева Летиция / © Getty Images

Вчера король Филипп VI и королева Летиция прибыли в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Для этого появления на публике королева Летиция выбрала красивое серое пальто из шерсти и кашемира с поясом на талии и цветочной аппликацией от Carolina Herrera. Королева дополнила пальто нежно-розовым платьем, шарфом, туфлями-слингбэками от Magrit и сумкой в тон.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Летиция распустила волосы и сделала макияж в розовых тонах, а в ее ушах были тройные серьги-колечки от любимого бренда Gold & Roses и кольцо Coreterno на пальце.

Церемонию приветствия в Доме народных собраний для испанского короля и королевы провели Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань.

Король Филипп VI и королева Летиция с Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань / © Associated Press

Затем последовала двусторонняя встреча монарха и президента, а также посещение королевой Летицией и первой леди Пекинского демонстрационного центра обслуживания людей с ограниченными возможностями — ведущего центра инноваций и социальной помощи для людей с ограниченными возможностями.

Королева Летиция / © Getty Images

Напомним, королевская чета Испании находится в Китае уже третий день. Ранее мы показывали, какой образ выбрала королева для посещения культурного мероприятие в парке в честь 150-летия со дня рождения испанского поэта Антонио Мачадо.