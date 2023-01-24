В сером платье и колготах в сетку: экс-первая леди Франции Карла Бруни на показе Dior

Экс-первая леди Франции Карла Бруни вчера была запечатлена фотографами на показе Christian Dior в Париже.

55-летняя супруга бывшего президента Франции Николя Саркози приехала на показ Dior Haute Couture сезона весна-лето 2023. Одета Карла была в серое платье-накидку, под которым была черная водолазка, ее талию подчеркивал тонкий серый ремешок, к образу она подобрала черные колготы в сетку и туфли-лодочки с принтом и на каблуках.

Карла Бруни / Фото: Getty Images

В руках Бруни держала черную сумку от Dior и солнцезащитные очки, на пальце у нее сверкало скромное кольцо с россыпью мелких бриллиантов, а маникюр сделала в натуральных оттенках.

Также Карла уложила красивыми локонами свои каштановые волосы, сделала легкий макияж глаз и лишь немного подчеркнула губы матовой помадой.

Карла Бруни и Карли Клосс / Фото: Getty Images

Показ Дома Christian Dior, напомним, также посетили модель Карли Клосс, актрисы Элизабет Дебики и Розамунд Пайк, Аня-Тейлор Джой и другие знаменитости.

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