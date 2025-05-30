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В сером платье и коротком жакете: беременная принцесса Александра появилась на публике
Принцесса Люксембургская Александра появилась на публичном мероприятии с семьей всего через несколько дней, как дворец объявил о ее второй беременности.
Принцесса и ее муж Николя Багори присоединились к остальной части своей семьи в воскресенье, когда они присутствовали на церемонии закрытия Octave Celebrations.
Празднование Октавы является одним из старейших ежегодных религиозных праздников в Люксембурге в честь Богоматери Люксембургской.
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Принцесса Александра выглядела стильно в сером платье и коротком жакете в тон, который подчеркивал ее уже заметный живот. Рядом с Александрой был ее муж Николя Багори.
Фотографиями в Instagram поделился Великий герцогский двор.
Напомним, ранее сообщалось, что второй ребенок принцессы появится на свет этой осенью.