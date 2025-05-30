В сером платье и коротком жакете: беременная принцесса Александра появилась на публике

Принцесса Александра и Николя Багори, фото: .instagram.com/courgrandducale

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Принцесса и ее муж Николя Багори присоединились к остальной части своей семьи в воскресенье, когда они присутствовали на церемонии закрытия Octave Celebrations.

Празднование Октавы является одним из старейших ежегодных религиозных праздников в Люксембурге в честь Богоматери Люксембургской.

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Принцесса Александра выглядела стильно в сером платье и коротком жакете в тон, который подчеркивал ее уже заметный живот. Рядом с Александрой был ее муж Николя Багори.

Фотографиями в Instagram поделился Великий герцогский двор.

Принцесса Александра и Николай Багори

Напомним, ранее сообщалось, что второй ребенок принцессы появится на свет этой осенью.