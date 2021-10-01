В сером платье и кожаных лодочках: королева Летиция с мужем Филиппом присутствовала на церемонии

В сером платье и кожаных лодочках: королева Летиция с мужем Филиппом присутствовала на церемонии

Несколько дней назад королевская чета присутствовала на вручении Национальной премии в области культуры в музее Прадо в Мадриде.

49-летняя королева Летиция надела на прием серое платье на запах длины чуть ниже колен, подкатав рукава и дополнив наряд коричневыми туфлями-лодочками на каблуках и коричневым клатчем-конвертом. Скромный, но элегантный образ Ее Величества прекрасно гармонировал с золотыми серьгами-висюльками, золотым кольцом на указательном пальце от Karen Hallam, низким пучком на голове и макияжем в естественных оттенках.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

Король Филипп VI также был весьма элегантен в черном классическом костюме и белой рубашке, которую дополнил песочным галстуком.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

Сейчас у короля и королевы очень много работы. На днях Летиция сама посещала среднюю школу Сьюдад-де-Аро в городе Аро. Впервые за долгое время карантина Ее Величество охотно фотографировалась на публике.

Королева Летиция / Getty Images

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