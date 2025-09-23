ТСН в социальных сетях

Дата публикации
В сером платье и мюлях от Burberry: принцесса Мария-Олимпия побывала на вечеринке в Лондоне

Греческая принцесса Мария-Олимпия посетила Лондонскую неделю моды.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Мария-Олимпия

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Знаменитость запечатлели на вечеринке после показал коллекции Burberry сезона лето- 2026 в рамках Недели моды в Лондоне во временно открывшемся здании Chiltern Firehouse.

Принцесса приехала на мероприятие в сером макси-платье с поясом на талии и накидкой, дополнив лук миниатюрной белой сумкой и мюлями на каблуках от Burberry. Обычно Мария-Олимпия носит минимум украшений, и эта вечеринка исключением не стала. Девушка надела лишь один золотой браслет на запястье, а также сделала легкий макияж глаз и насыщенной помадой оттенка спелой вишни накрасила губы.

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

А совсем недавно принцесса была в Нью-Йорке. Она посетила показ мод Khaite в рамках Недели моды весна-лето 2026 в The Shed, где появилась в черном трикотажном макси-платье с длинными рукавами и миниатюрным вырезом «лодочка», дополнив его широким поясом, подчеркивающим талию, клатчем и босоножками.

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

