В сером платье и с сумкой за 345 евро: красивый выход королевы Летиции

Королева Испании Летиция сегодня провела встречу с Советом попечителей Молодежного фонда FAD в штаб-квартире ENDESA в Мадриде.

50-летняя королева надела на рабочее мероприятие серое платье дополнив его широким черным поясом, подчеркивающим талию. Поверх наряда она набросила длинное пальто черного цвета, а в руках держала сумку бренда Mauska "Rosario" среднего размера на короткой ручке. Стоимость такой сумки составляет 345 евро.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Обута Летиция была в высокие сапоги-чулки из замши на тонких шпильках. У нее были распущены волосы, на лице был легкий макияж, надела любимые серьги Gold & Roses (в среднем цена таких серьг от 500 евро и выше) и кольцо марки Karen Hallam.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, вчера на мероприятии сольно появилась старшая дочь Летиции и короля Филиппа VI – наследная принцесса Леонор. Она надела жакет из маминого гардероба и приехала на встречу в офис Красного Креста.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

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